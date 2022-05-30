Песков заявил об отсутствии причин для дефолта в России

Никаких объективных причин для дефолта РФ быть не может. Есть деньги и готовность их платить. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В России пока не выявили случаев заражения оспой обезьян, сообщил Роспотребнадзор

Водительское удостоверение и полис ОСАГО можно будет предъявлять в виде QR-кода. Об этом рассказали в Минцифры РФ.