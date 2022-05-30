В Кремле заявили об отсутствии причин для дефолта в России

В Кремле заявили, что никаких объективных причин для дефолта в России быть не может. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у РФ есть и деньги, и готовность их платить. Будь то в рублях или по той схеме, которая будет более удобна держателям бумаг.

Песков не исключил, что при оплате евробондов будут использовать систему схожую с той, по которой иностранные компании приобретают российский газ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.