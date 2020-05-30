Более 25 тысяч желающих вернуться на родину россиян остаются за границей

Более 25 тысяч россиян до сих пор остаются за рубежом. Люди не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. И границы большинства государств пока закрыты.

Эту тему поднял президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции 30 мая.

Туристам оказывают материальную помощь. При этом порядок ее оказания изменили. Деньги на проживание за границей теперь начисляют со дня принятия решения о ее оказании специальной комиссией МИДа до возвращения человека в Россию. Такое постановление приняли в правительстве.

Ранее пособие рассчитывали с даты, указанной в обратных билетах. Но возникали споры. Не все успевали оформить заявку на оказание помощи и получить деньги до вылета на родину вывозным рейсом. А после хотели компенсацию.

Новое постановление ставит точку в этом вопросе. Помощь можно получать, только находясь за границей. Это 2400 рублей на человека в сутки, а также 1600 – на ребенка. Претендовать на них могут туристы, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая.

Кроме того, есть еще одно нововведение: если по ошибке денег пришло больше, то излишек надо будет добровольно вернуть. Для этого открыли специальный счет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.