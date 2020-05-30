Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

30 мая 2020, 14:30

Общество

Более 25 тысяч желающих вернуться на родину россиян остаются за границей

Более 25 тысяч желающих вернуться на родину россиян остаются за границей

Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19

24 июня будет нерабочим днем

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Минтруд предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в ТК

Какие ограничения готовятся снять 1 июня

Москва готовится 1 июня открыть непродовольственные магазины – Собянин

Более 25 тысяч россиян до сих пор остаются за рубежом. Люди не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. И границы большинства государств пока закрыты.

Эту тему поднял президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции 30 мая.

Туристам оказывают материальную помощь. При этом порядок ее оказания изменили. Деньги на проживание за границей теперь начисляют со дня принятия решения о ее оказании специальной комиссией МИДа до возвращения человека в Россию. Такое постановление приняли в правительстве.

Ранее пособие рассчитывали с даты, указанной в обратных билетах. Но возникали споры. Не все успевали оформить заявку на оказание помощи и получить деньги до вылета на родину вывозным рейсом. А после хотели компенсацию.

Новое постановление ставит точку в этом вопросе. Помощь можно получать, только находясь за границей. Это 2400 рублей на человека в сутки, а также 1600 – на ребенка. Претендовать на них могут туристы, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая.

Кроме того, есть еще одно нововведение: если по ошибке денег пришло больше, то излишек надо будет добровольно вернуть. Для этого открыли специальный счет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
власть общество за рубежом финансы видео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика