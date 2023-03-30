Новости часа: Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Будут призваны 147 тысяч человек.

Россия работает над созданием независимых от Запада механизмов в экономике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Индия и РФ имеют потенциал для товарооборота в сотни миллиардов долларов. Об этом сообщил зампред Госдумы Александр Бабаков.