Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта, 20:00

Общество

Новости часа: Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Новости часа: Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: Песков заявил, что корреспондента WSJ взяли с поличным

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в России

Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Путин заявил, что экономика РФ демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года

Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Будут призваны 147 тысяч человек.

Россия работает над созданием независимых от Запада механизмов в экономике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Индия и РФ имеют потенциал для товарооборота в сотни миллиардов долларов. Об этом сообщил зампред Госдумы Александр Бабаков.

Читайте также
властьобществоэкономикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика