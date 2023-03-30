30 марта, 14:30Политика
Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможность эвакуации в Россию монахов из Киево-Печерской лавры зависит от их решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Строительство Сабуровского моста в Москве завершили почти на 85%. Об этом рассказал Сергей Собянин.
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