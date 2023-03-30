Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможность эвакуации в Россию монахов из Киево-Печерской лавры зависит от их решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Строительство Сабуровского моста в Москве завершили почти на 85%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Апрель в Москве начнется с пасмурной и дождливой погоды. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.