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30 марта, 14:30

Политика

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможность эвакуации в Россию монахов из Киево-Печерской лавры зависит от их решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Строительство Сабуровского моста в Москве завершили почти на 85%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Апрель в Москве начнется с пасмурной и дождливой погоды. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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