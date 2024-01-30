Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой

В Кремле не согласны с дисквалификацией Камилы Валиевой и лишением российской сборной по фигурному катанию золота на Олимпиаде в Пекине. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что в России не будут пересматривать призовые выплаты спортсменам за победу на Олимпиаде в 2022 году. Пресс-секретарь также заявил, что необходимо использовать все возможности для продолжения защиты прав российских спортсменов.

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