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30 января, 18:30

Спорт

Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой

Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой

В Кремле выразили несогласие с дисквалификацией Камилы Валиевой

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В Кремле не согласны с дисквалификацией Камилы Валиевой и лишением российской сборной по фигурному катанию золота на Олимпиаде в Пекине. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что в России не будут пересматривать призовые выплаты спортсменам за победу на Олимпиаде в 2022 году. Пресс-секретарь также заявил, что необходимо использовать все возможности для продолжения защиты прав российских спортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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