В Кремле выразили несогласие с дисквалификацией Камилы Валиевой

В Кремле не согласны с дисквалификацией Камилы Валиевой и лишением российской сборной по фигурному катанию золота на Олимпиаде в Пекине. Об этом сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, в России не будут пересматривать призовые выплаты спортсменам за победу на Олимпиаде. Кроме того, Песков отметил, что необходимо использовать все возможности для продолжения защиты прав российских спортсменов.

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