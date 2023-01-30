Новости часа: Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии развитие торговых отношений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии развитие отношений в области торговли и энергетики. О встрече рассказала пресс-служба Кремля.

Количество зарегистрированных преступлений в России снизилось на 2% в 2022 году. О данных сообщило МВД РФ.

На 39-м километре Киевского шоссе перекрыты три полосы из-за аварии. Об аварии рассказал столичный Дептранс.