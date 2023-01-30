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Политика

Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране – Песков

Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране. По его словам, российские службы стараются получить полную картину произошедшего, в данный момент они изучают информацию.

Между тем СМИ со ссылкой на иранского чиновника привели предварительные результаты расследования – они указывают на причастность Израиля. Ранее об этом писала и американская пресса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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