Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране. По его словам, российские службы стараются получить полную картину произошедшего, в данный момент они изучают информацию.

Между тем СМИ со ссылкой на иранского чиновника привели предварительные результаты расследования – они указывают на причастность Израиля. Ранее об этом писала и американская пресса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.