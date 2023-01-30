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Политика

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

Новости часа: сотрудники более 20 тыс IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года

В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Новости часа: промышленную ипотеку в РФ расширят на проекты по обновлению недвижимости

Новости часа: в России могут повысить МРОТ выше уровня инфляции в 2023 году

Новости часа: новые регионы РФ переведут на московское время

Новости часа: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия анализирует информацию об атаке беспилотников в Иране. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Метель, гололедицу и ветер с порывами до 17 метров в секунду пообещали в столице 30 января. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Состояние фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться. Об этом заявили РИА Новости.

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