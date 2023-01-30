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Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия анализирует информацию об атаке беспилотников в Иране. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Метель, гололедицу и ветер с порывами до 17 метров в секунду пообещали в столице 30 января. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.
Состояние фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться. Об этом заявили РИА Новости.