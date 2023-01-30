Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки Киеву западных вооружений не изменят ход событий. Как прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, СВО будет продолжаться.

Более 100 социальных объектов ввели в эксплуатацию в 2022 году в Москве. Это превосходит результат 2021 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Минпромторге пообещали в ближайшее время стабилизировать ситуацию с дефицитом лакокрасочных материалов для машин. Ранее об этом также сообщали в компании "АвтоВАЗ".