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Общество

Новости часа: сотрудники более 20 тыс IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

Новости часа: сотрудники более 20 тыс IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года

В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Новости часа: промышленную ипотеку в РФ расширят на проекты по обновлению недвижимости

Новости часа: в России могут повысить МРОТ выше уровня инфляции в 2023 году

Новости часа: новые регионы РФ переведут на московское время

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Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники более 20 тысяч аккредитованных IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах РФ со следующего учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

График электричек на пяти вокзалах Москвы изменится в феврале из-за модернизации. О предстоящих изменениях сообщили в МЖД.

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