Новости часа: сотрудники более 20 тыс IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотрудники более 20 тысяч аккредитованных IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Новый учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах РФ со следующего учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

График электричек на пяти вокзалах Москвы изменится в феврале из-за модернизации. О предстоящих изменениях сообщили в МЖД.