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Общество

Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года

Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года

В РФ расширили программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Новости часа: промышленную ипотеку в РФ расширят на проекты по обновлению недвижимости

Новости часа: в России могут повысить МРОТ выше уровня инфляции в 2023 году

Новости часа: новые регионы РФ переведут на московское время

Новости часа: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине

Новости часа: Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты

Путин подписал закон об увеличении ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Новости часа: Путин поручил уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Почти три миллиона пользователей зарегистрировались в "Московской электронной школе". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Необходимы дополнительные механизмы для своевременных поставок лекарств в аптеки. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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