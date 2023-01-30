12:00Общество
Новости часа: программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программу льготных дальневосточных авиаперелетов продлили еще на три года. Об этом сообщил Михаил Мишустин.
Почти три миллиона пользователей зарегистрировались в "Московской электронной школе". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Необходимы дополнительные механизмы для своевременных поставок лекарств в аптеки. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.