Новости часа: Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин освободил военных-участников спецоперации от обязанности давать сведения о доходах. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Евросоюза до 30 июня. Ограничения не касаются перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

Московские экоцентры проведут около 150 мероприятий в новогодние праздники. Об этом сообщили власти города.