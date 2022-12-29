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Новости

29 декабря, 19:30

Общество

Новости часа: Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации

Новости часа: Путин освободил от декларирования доходов участников спецоперации

Владимир Путин подписал закон о регулировании работы в сфере такси

Новости часа: украинская ракета упала на территории Белоруссии

Путин подписал закон о регулировании работы такси

Новости часа: Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Медведев призвал не пускать обратно в РФ уехавших россиян

Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

Новости часа: Путин подписал закон о правах участников добровольных пенсионных программ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин освободил военных-участников спецоперации от обязанности давать сведения о доходах. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Евросоюза до 30 июня. Ограничения не касаются перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.

Московские экоцентры проведут около 150 мероприятий в новогодние праздники. Об этом сообщили власти города.

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властьобществоэкономикагородвидеоМаксим Сироткин
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