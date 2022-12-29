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29 декабря, 19:15

Транспорт

Владимир Путин подписал закон о регулировании работы в сфере такси

Владимир Путин подписал закон о регулировании работы в сфере такси

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Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать в такси водителям с более чем тремя неоплаченными штрафами. Обязательным станет также официальный трудовой договор с перевозчиком.

Если произойдет ДТП, то водитель, таксопарк или агрегатор должен будет выплатить пассажиру компенсацию. Если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от аварии, то это сделает страховая компания.

Также перевозчики будут обязаны вести журнал заказов. Сведения должны храниться не менее полугода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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