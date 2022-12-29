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29 декабря, 17:15

Общество

Новости часа: Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Новости часа: Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Трафик на дорогах Москвы оценили в 6 баллов

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на юге столицы

Загруженность столичных дорог оценили в 7 баллов

"Мой район. Навигатор": Парк Горького пригласил москвичей на фотовыставку

Интерактивная выставка "Алиса в Нейроцарстве" открылась в "Зарядье"

Новости часа: в столице ожидается снегопад в ночь на 30 декабря

Загруженность столичных дорог перед Новым годом снизится с 29 декабря – ЦОДД

Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции "Подвешенный мандарин"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До 8 баллов пообещали вечером на дорогах Москвы. Это данные ЦОДД.

Новую конечную станцию автобусов и электробусов открыли на Подольской улице в Москве. Об этом рассказал Дептранс.

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