29 декабря, 17:15Общество
Новости часа: Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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