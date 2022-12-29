Новости часа: Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии за осквернение георгиевских лент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До 8 баллов пообещали вечером на дорогах Москвы. Это данные ЦОДД.

Новую конечную станцию автобусов и электробусов открыли на Подольской улице в Москве. Об этом рассказал Дептранс.