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Общество

Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

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За осквернение георгиевских лент теперь предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующий закон подписал Владимир Путин 29 декабря.

За осквернение символов воинской славы грозит штраф до трех миллионов рублей или до трех лет колонии по основному составу преступления. При этом также предусматривается штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или до пяти лет колонии, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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