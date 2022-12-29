Медведев призвал не пускать обратно в РФ уехавших россиян

Дмитрий Медведев предложил закрыть въезд в страну уехавшим россиянам. Зампред Совбеза РФ назвал их предателями. По его мнению, таких россиян следует лишить их источников доходов в РФ.

Такое заявление зампред Совбеза России сделал в своем телеграм-канале. Он уточнил, что такая мера должна применяться даже в том случае, если административное или уголовное дело в отношении этих лиц не заведено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



