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Медведев призвал не пускать обратно в РФ уехавших россиян

Медведев призвал не пускать обратно в РФ уехавших россиян

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Дмитрий Медведев предложил закрыть въезд в страну уехавшим россиянам. Зампред Совбеза РФ назвал их предателями. По его мнению, таких россиян следует лишить их источников доходов в РФ.

Такое заявление зампред Совбеза России сделал в своем телеграм-канале. Он уточнил, что такая мера должна применяться даже в том случае, если административное или уголовное дело в отношении этих лиц не заведено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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