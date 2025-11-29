Форма поиска по сайту

Новости

29 ноября, 09:15

Политика

Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Переговоры Путина и Орбана стартовали в Кремле

Песков подтвердил проведение встречи Путина и Орбана в Москве 28 ноября

Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Путин заявил, что Орбана всегда рады видеть в Москве

Путин заявил, что американская делегация должна приехать на следующей неделе

Владимир Путин сыграл на национальном инструменте в Киргизии

Владимир Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Документ предусматривает рекордные социальные расходы с опережающей индексацией выплат.

Пенсии, материнский капитал и пособия вырастут на 6–7%, а объем финансирования детской политики превысит 10 триллионов рублей. Дефицит бюджета будет минимальным, а государственный долг сохранится на одном из самых низких уровней в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

