Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы
Владимир Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Документ предусматривает рекордные социальные расходы с опережающей индексацией выплат.
Пенсии, материнский капитал и пособия вырастут на 6–7%, а объем финансирования детской политики превысит 10 триллионов рублей. Дефицит бюджета будет минимальным, а государственный долг сохранится на одном из самых низких уровней в мире.
