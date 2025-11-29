Владимир Путин подписал федеральный бюджет на 2026–2028 годы. Документ предусматривает рекордные социальные расходы с опережающей индексацией выплат.

Пенсии, материнский капитал и пособия вырастут на 6–7%, а объем финансирования детской политики превысит 10 триллионов рублей. Дефицит бюджета будет минимальным, а государственный долг сохранится на одном из самых низких уровней в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.