Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для начала переговоров нужна политическая воля Киева и готовность обсуждать требования Москвы. Такое заявление сделал Дмитрий Песков.

Проект о штрафах для водителей за нарушение тишины ночью внесли в Госдуму. Соответствующий документ появился на официальном портале законопроектов.

Восемь сотрудников интернет-магазина задержали после кражи 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье. Такие данные предоставили в МВД.