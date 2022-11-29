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Политика

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Новости часа: Путин заявил о кризисе в международной торговле

Новости часа: в Кремле назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть Запорожскую АЭС

Песков прокомментировал информацию о планах РФ "покинуть" Энергодар и ЗАЭС

Россия добьется своих целей в спецоперации – Путин

Участники спецоперации ведут себя героически, и это заслуга их матерей – Путин

Путин пообещал проверить помощь семьям военных в Хакасии

Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности

Путин предложил обсудить работу российских делегаций на G20 И АТЭС на встрече с Совбезом

Путин сообщил, что проведет рабочую встречу с главой Чечни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для начала переговоров нужна политическая воля Киева и готовность обсуждать требования Москвы. Такое заявление сделал Дмитрий Песков.

Проект о штрафах для водителей за нарушение тишины ночью внесли в Госдуму. Соответствующий документ появился на официальном портале законопроектов.

Восемь сотрудников интернет-магазина задержали после кражи 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье. Такие данные предоставили в МВД.

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