13:00Политика
Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для начала переговоров нужна политическая воля Киева и готовность обсуждать требования Москвы. Такое заявление сделал Дмитрий Песков.
Проект о штрафах для водителей за нарушение тишины ночью внесли в Госдуму. Соответствующий документ появился на официальном портале законопроектов.
Восемь сотрудников интернет-магазина задержали после кражи 1,7 миллиона рублей со склада в Подмосковье. Такие данные предоставили в МВД.