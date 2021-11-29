Песков оценил реакцию рынков на "Омикрон"-штамм

Реакция рынков на появление "Омикрон"-штамма эмоциональная и она будет краткосрочной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что информацию о новом штамме анализируют в правительственном штабе: оперативно приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию.

Что касается дальнейших возможных шагов, то они будут зависеть от выводов, которые сделают ученые по поводу заразности "Омикрона", последствиях от заражения и эффективности против него вакцин, добавил Песков.

В пятницу, 26 ноября, один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился на 2,5% на фоне сообщений о распространении "Омикрона". Это наиболее значительное в процентном отношении падение индекса за день торгов с октября прошлого года. Серьезно снизились также другие основные американские индексы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.