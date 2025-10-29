Форма поиска по сайту

29 октября, 18:15

Политика

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО в московском военном госпитале

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка и пообщался с бойцами 29 октября. Президент рассказал о ситуации в зоне спецоперации, отметив, что на данный момент ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске.

Путин добавил, что российская сторона готова пригласить в зону конфликта иностранных журналистов, чтобы они увидели ситуацию своими глазами, и прекратить огонь на то время, пока там будут представители СМИ.

