Путин рассказал бойцам СВО о преимуществе "Буревестника"

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь и пообщался с бойцами СВО. Он рассказал о преимуществе "Буревестника" – небольшой ядерной двигательной установке.

По его словам, она в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке при сопоставимой мощности.

Кроме того, если обычный ядерный реактор запускается в течение нескольких часов, дней или недель, то реактор "Буревестника" запускается в течение нескольких минут и секунд.

