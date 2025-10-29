Форма поиска по сайту

29 октября, 17:15

Политика

Путин рассказал бойцам СВО о преимуществе "Буревестника"

Путин рассказал бойцам СВО о преимуществе "Буревестника"

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь и пообщался с бойцами СВО. Он рассказал о преимуществе "Буревестника" – небольшой ядерной двигательной установке.

По его словам, она в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке при сопоставимой мощности.

Кроме того, если обычный ядерный реактор запускается в течение нескольких часов, дней или недель, то реактор "Буревестника" запускается в течение нескольких минут и секунд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

властьполитикавидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

