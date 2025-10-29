Форма поиска по сайту

29 октября, 16:15

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России

Путин заявил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России

Ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.

Президент принес иконы, которые военнослужащие подарили ему на день рождения. Глава государства поблагодарил бойцов за такой трогательный подарок – эти изображения святых спасли им жизнь на поле боя.

Также российский лидер навестил в палате Руслана Колыванова – младшего сержанта 127-й отдельной бригады разведки Южного военного округа, который был ранен в бою. Кроме того, президент рассказал о ситуации на фронте и отметил, что на данный момент противник заблокирован в Купянске и Красноармейске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

