Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19.

По словам представителя кабмина, наивысшие показатели зафиксированы в Подмосковье, Туве и Москве.

"Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), городе Москве (62,7%), городе Санкт-Петербурге (62,0%), городе Севастополе (61,1%)", – объявила Голикова.

Она также отметила, что из общего прироста смертности в сентябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, при этом смертность от других заболеваний снизилась на 1,8%.

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