Путин допустил открытие железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией к концу года

Владимир Путин рассчитывает, что туристические перевозки по железной дороге между Россией и Финляндией будут возобновлены к концу года. Об этом он заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Путин подчеркнул, что пандемия нанесла большой урон туристической отрасли. Однако, по его словам, авиасообщение между странами все же было возобновлено.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией закрыли в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.