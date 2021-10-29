В правительстве РФ отреагировали на путешествия россиян во время нерабочих дней

В правительстве недовольны тем, что люди отправляются в путешествия в нерабочие дни. Это вызывает беспокойство, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что ситуация с ковидом в России ухудшается. По индексу на портале "Стопкоронавирус.рф" в РФ нет ни одного зеленого региона. А нерабочие дни нужны как раз чтобы прервать цепочки заражений, поэтому от поездок лучше отказаться.

Голикова также напомнила об ответственности за подделку или использование фальшивых справок о болезни и сертификатов о прививках.

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