Кремль прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от ковида в регионах

Спрос на вакцинацию то снижается, то резко растет. Из-за этого в регионах может возникать дефицит препаратов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, хотелось бы, чтобы вакцинация проходила ритмично – без скачков, тогда таких проблем бы не было. Но любой дефицит вакцин будет ликвидирован в кратчайшие сроки, подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента высказался об обязательной вакцинации детей от ковида. По его словам, это не является прерогативной Кремля. Такие решения должны принимать специалисты. Тоже самое Песков сказал и о режиме QR-кодов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.