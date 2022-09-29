Подписание договоров о принятии в состав РФ новых территорий пройдет 30 сентября – Песков

Подписание договоров о принятии в состав России новых территорий пройдет в Кремле 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония состоится в 15:00 в Георгиевском зале. В ней примут участие представители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Песков также отметил, что 30 сентября ожидается объемное выступление Владимира Путина, но это не будет послание Федеральному собранию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.