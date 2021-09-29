Путин назвал возможным продление срока службы МКС после 2024 года

Срок службы Международной космической станции могут продлить после 2024 года. Об этом заявил Владимир Путин.

Он принял участие в совещании по развитию космической отрасли.

"В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году. Несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия с учетом новых вызовов в исследовании дальнего космоса и национальных планов развития инфраструктуры", – отметил президент.

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