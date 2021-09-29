Песков оценил влияние на инвестклимат дела о госизмене главы Group-IB Ильи Сачкова

Арест основателя Group-IB не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату в РФ. Он связан с госизменой. Об этом заявил Дмитрий Песков, комментируя громкое дело.

Илью Сачкова арестовали на 2 месяца, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Накануне в компании прошли обыски.

Group-IB занимается разработкой программ против кибератак, мошенничества, а также для защиты интеллектуальной собственности.

В Сети пишут, что дело Сачкова может быть связано с громким расследованием деятельности экс-полковника ФСБ Сергея Михайлова. Он получил 22 года колонии за раскрытие ФБР данных о следствии по делу компании Chronopay. Официального подтверждения этому нет.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей попросил следствие разъяснить подробности дела Сачкова, но пока ответа не последовало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.