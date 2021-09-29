Более 100 млн рублей выделят на испытания "Спутника V" среди подростков

В России испытания "Спутника V" на подростках среди 12–17 лет выходят на финишную прямую. На проведение третьей фазы исследований правительство распорядилось выделить больше 100 миллионов рублей. Деньги поступят Центру имени Гамалеи.

Если все пройдет успешно, то примерно в марте следующего года может быть принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.