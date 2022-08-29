Новости часа: Песков заявил, что речи о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поступления от налога на прибыль в бюджет Москвы за год выросли почти на 14%. Об этом сообщила мэрия.

Дым от лесных пожаров в Рязанской области может сохраняться еще два дня. Об этом рассказали в Минприроды РФ.