Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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Политика

Новости часа: Песков сообщил о подготовке заявления Путина по Украине

Новости часа: Песков сообщил о подготовке заявления Путина по Украине

Россия никогда не отказывалась от обсуждения мирного решения конфликта на Украине – Путин

Новости часа: Путин заявил, что РФ окажет Сенегалу помощь в подготовке спортсменов

Новости часа: Путин заявил, что РФ выступает за суверенитет Ливии

Новости часа: Путин заявил, что НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ

Новости часа: в Кремле оценили возможность урегулирования конфликта на Украине

Новости часа: Путин наградил почетными грамотами участников строительства БКЛ

Путин заявил, что все попытки украинского контрнаступления остановлены

Путин заявил о пресечении всех попыток контранаступления ВСУ в зоне СВО

Новости часа: более 70% грузов с Украины в ходе зерновой сделки поступило в богатые страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится заявление по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гарик Сукачев госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Об этом стало известно из сообщения в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

Пять выделенных полос для общественного транспорта открыли в Москве. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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