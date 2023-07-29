Новости часа: Песков сообщил о подготовке заявления Путина по Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится заявление по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гарик Сукачев госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Об этом стало известно из сообщения в официальной группе музыканта в соцсети "ВКонтакте".

Пять выделенных полос для общественного транспорта открыли в Москве. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.