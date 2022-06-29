Новости последнего часа: наращивание торговых связей является одной из главных задач РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия считает наращивание торговых связей одной из главных задач каспийской "пятерки". Об этом заявил Владимир Путин.

Воздухообмен в Мосметро увеличился на треть после обновления вентиляционных шахт. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Госдума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выброс мусора из машин. Граждане могут быть оштрафованы на 10–15 тысяч рублей.