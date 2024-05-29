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29 мая, 17:30

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Путин рассказал о главных приоритетах развития России

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Сбережение народа и благополучие семей являются главными приоритетами развития России. Об этом заявил Владимир Путин во время заседания Госсовета.

Президент РФ подчеркнул, что основная работа по выполнению нацпроектов и достижению целей развития ведется не в кабинетах ведомств, а в регионах. Определяющую роль играют усилия местных властей, предпринимателей, общественных объединений и инициативы граждан.

Также Владимир Путин поручил скоординировать между собой новые национальные проекты, рассчитанные на период до 2030 года, к концу лета 2024 года. В дальнейшем нацпроекты будут дополняться новыми инициативами, добавил российский лидер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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