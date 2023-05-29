Новости часа: в Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Около 150 тонн мусора собрали с акватории Москвы после начала навигации. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В первые дни июня в Москве будет до 24 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре.