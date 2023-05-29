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Политика

Новости часа: в Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Турции

Новости часа: в Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Турции

Новости часа: Путин подписал закон о праве на жилье для военных, направленных за рубеж

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Цели спецоперации РФ на Украине не менялись и должны быть достигнуты – Песков

Путин учредил в РФ орден Гагарина – СМИ

Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Новости часа: Путин рассказал о смягчении уголовного законодательства для бизнеса

Путин заявил, что бизнес РФ активно осваивает ниши после ухода части зарубежных брендов

Новости часа: российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов

Путин заявил, что бизнесу РФ пора возвращать свои позиции на рынке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Около 150 тонн мусора собрали с акватории Москвы после начала навигации. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

В первые дни июня в Москве будет до 24 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

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