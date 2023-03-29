Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Торговля России с основными партнерами растет, в том числе благодаря логистике. Об этом заявил Владимир Путин.

В РФ рост реальных зарплат за последние пять лет превысил 22%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Москве производство обуви в январе выросло в 1,5 раза. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.