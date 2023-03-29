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Общество

Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Путин заявил, что экономика РФ демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года

Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

РФ и дальше будет инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

Новости часа: президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Торговля России с основными партнерами растет, в том числе благодаря логистике. Об этом заявил Владимир Путин.

В РФ рост реальных зарплат за последние пять лет превысил 22%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Москве производство обуви в январе выросло в 1,5 раза. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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