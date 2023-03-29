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15:15

Экономика

Путин заявил, что экономика РФ демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года

Путин заявил, что экономика РФ демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года

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Российская экономика с июля 2022 года демонстрирует позитивную динамику. Об этом заявил Владимир Путин на заседании с членами правительства.

По словам президента, улучшение ситуации происходит в том числе за счет того, что бизнес занимает ниши после ухода западных компаний. Также активно развиваются связи с экономиками стран Востока и Юга. При этом Путин подчеркнул, что возврат на траекторию роста в экономике не должен расслаблять чиновников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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