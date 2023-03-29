Владимир Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. Он говорил о текущих факторах экономического роста.

По словам президента РФ, российская экономика, начиная с июля 2022 года, демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш после ухода западных компаний из РФ. Глава государства отметил, что РФ активно развивает связи с быстрорастущими странами Востока и Юга.