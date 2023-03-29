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Экономика

Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам

Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам

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Владимир Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. Он говорил о текущих факторах экономического роста.

По словам президента РФ, российская экономика, начиная с июля 2022 года, демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш после ухода западных компаний из РФ. Глава государства отметил, что РФ активно развивает связи с быстрорастущими странами Востока и Юга.

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