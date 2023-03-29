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Спорт

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

РФ и дальше будет инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

Новости часа: президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области

Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телецентру "Останкино" и "Мосмедпарку" присвоили статус технопарка. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Вечером в среду, 29 марта, в Москве ожидаются пробки до 8 баллов. Об уровне загруженности дорог рассказали в ЦОДД.

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