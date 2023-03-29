Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов российских спортсменов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телецентру "Останкино" и "Мосмедпарку" присвоили статус технопарка. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Вечером в среду, 29 марта, в Москве ожидаются пробки до 8 баллов. Об уровне загруженности дорог рассказали в ЦОДД.