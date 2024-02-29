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Новости

29 февраля, 20:00

Общество

Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Новости часа: Путин заявил, что московские диаметры соединят несколько российских регионов

Владимир Путин раскрыл детали первого маршрута ВСМ Москва – Петербург

Новости часа: президент РФ анонсировал налоговые вычеты при сдаче норм ГТО

Новости часа: президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Владимир Путин объявил о запуске пяти национальных проектов

Новости часа: Путин заявил, что МЦД соединят несколько российских регионов

Путин заявил, что элитой России являются люди, делом доказавшие свою преданность стране

Путин утвердил обновленную стратегию развития искусственного интеллекта

Новости часа: основные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса и перейти на рискоориентированный подход.

Также российский лидер заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров. Кроме того, с 2025 года в России начнется программа капремонта детских садов.

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