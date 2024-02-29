29 февраля, 20:00Общество
Новости часа: Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса
Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса и перейти на рискоориентированный подход.
Также российский лидер заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров. Кроме того, с 2025 года в России начнется программа капремонта детских садов.