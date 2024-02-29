Новости часа: президент РФ анонсировал налоговые вычеты при сдаче норм ГТО

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ анонсировал налоговые вычеты при сдаче норм ГТО и прохождении диспансеризации. Также российский лидер заявил, что нужно проработать амнистию некрупных компаний, которые дробили бизнес.

Еще в ходе мероприятия Владимир Путин сообщил, что в России отремонтируют порядка 800 общежитий. На капитальные ремонты общежитий вузов, а также на спортивные объекты выделят 120 миллиардов рублей.

