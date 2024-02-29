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29 февраля, 18:30

Общество

Новости часа: президент РФ анонсировал налоговые вычеты при сдаче норм ГТО

Новости часа: президент РФ анонсировал налоговые вычеты при сдаче норм ГТО

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Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ анонсировал налоговые вычеты при сдаче норм ГТО и прохождении диспансеризации. Также российский лидер заявил, что нужно проработать амнистию некрупных компаний, которые дробили бизнес.

Еще в ходе мероприятия Владимир Путин сообщил, что в России отремонтируют порядка 800 общежитий. На капитальные ремонты общежитий вузов, а также на спортивные объекты выделят 120 миллиардов рублей.

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