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Новости

29 февраля, 18:00

Общество

Новости часа: президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Новости часа: президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

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Новости часа: Путин анонсировал запуск 5 новых нацпроектов в РФ

Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход.

Также российский лидер заявил, что семейную ипотеку продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров. Кроме того, с 2024 года в России начнется программа капремонта детских садов.

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властьэкономикаобществовидеоРоман Карлов
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