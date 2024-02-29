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29 февраля, 17:15

Политика

Новости часа: основные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Новости часа: основные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

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Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

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Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ призвал предоставить налоговые вычеты при сдаче норм ГТО и прохождении диспансеризации.

Также российский президент заявил, что нужно проработать амнистию некрупных компаний, которые дробили бизнес. Еще в ходе мероприятия Владимир Путин сообщил, что в России отремонтируют порядка 800 общежитий.

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