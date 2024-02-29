Новости часа: основные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. Президент РФ призвал предоставить налоговые вычеты при сдаче норм ГТО и прохождении диспансеризации.

Также российский президент заявил, что нужно проработать амнистию некрупных компаний, которые дробили бизнес. Еще в ходе мероприятия Владимир Путин сообщил, что в России отремонтируют порядка 800 общежитий.