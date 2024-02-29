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29 февраля, 15:55

Политика

Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Льготную семейную ипотеку по поручению Владимира Путина продлят до 2030 года

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Новости часа: Путин отметил роль выставки "Россия" в продвижении традиционных ценностей

Путин заявил, что на ремонт школ и детских садов выделят более 400 млрд руб

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы

Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12:00

Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое и составить до 35 тысяч рублей.

Кадровая программа для бойцов СВО "Время героев" стартует в России с 1 марта. Российский лидер уточнил, что эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления, и конкурс "Лидеры России".

Президент РФ предложил ввести дифференцированную систему налогообложения. Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

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