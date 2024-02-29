Новости часа: главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию. МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое и составить до 35 тысяч рублей.

Кадровая программа для бойцов СВО "Время героев" стартует в России с 1 марта. Российский лидер уточнил, что эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и Высшая школа государственного управления, и конкурс "Лидеры России".

Президент РФ предложил ввести дифференцированную систему налогообложения. Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.