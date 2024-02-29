Новости часа: Путин отметил роль выставки "Россия" в продвижении традиционных ценностей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин отметил роль выставки-форума "Россия" в Москве в продвижении традиционных ценностей. Президент выступил с посланием Федеральному собранию.

До конца 2024 года в Москве планируют построить еще 24 детских сада и 29 школ. Информация появилась на mos.ru.

Более 20 прудов реконструируют в Москве в 2024 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.