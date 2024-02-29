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29 февраля, 15:00

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Новости часа: Путин отметил роль выставки "Россия" в продвижении традиционных ценностей

Новости часа: Путин отметил роль выставки "Россия" в продвижении традиционных ценностей

Путин заявил, что на ремонт школ и детских садов выделят более 400 млрд руб

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы

Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12:00

Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Мишустин призвал ФАС тщательно контролировать ценообразование на торговых площадках

Послание Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в ряде кинотеатров РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин отметил роль выставки-форума "Россия" в Москве в продвижении традиционных ценностей. Президент выступил с посланием Федеральному собранию.

До конца 2024 года в Москве планируют построить еще 24 детских сада и 29 школ. Информация появилась на mos.ru.

Более 20 прудов реконструируют в Москве в 2024 году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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