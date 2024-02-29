Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин начнет оглашать послание Федеральному собранию в ближайшее время. Телеканал Москва 24 будет вести прямую трансляцию мероприятия.

Ранее президент говорил, что предстоящее выступление будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Предыдущие дни глава государства посвятил подготовке. Путин лично работал над текстом, общался с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.