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29 февраля, 12:15

Политика

Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12:00

Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

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Владимир Путин начнет оглашать послание Федеральному собранию в ближайшее время. Телеканал Москва 24 будет вести прямую трансляцию мероприятия.

Ранее президент говорил, что предстоящее выступление будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Предыдущие дни глава государства посвятил подготовке. Путин лично работал над текстом, общался с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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