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29 января, 01:15

Политика

Путин поручил ускорить развитие беспилотной авиации в России

Путин поручил ускорить развитие беспилотной авиации в России

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Россия должна кардинально ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы выйти в лидеры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России поручил обеспечить долгосрочный госзаказ на беспилотники.

Глава государства отметил, что этот вопрос уже обсуждался в 2023 году в индустриальном парке "Руднево", и Москва активно работает в этом направлении. Между тем в текущем году президент поручил организовать в столице международный форум по беспилотным системам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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