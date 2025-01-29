Путин поручил ускорить развитие беспилотной авиации в России

Россия должна кардинально ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы выйти в лидеры. Об этом заявил Владимир Путин. Президент России поручил обеспечить долгосрочный госзаказ на беспилотники.

Глава государства отметил, что этот вопрос уже обсуждался в 2023 году в индустриальном парке "Руднево", и Москва активно работает в этом направлении. Между тем в текущем году президент поручил организовать в столице международный форум по беспилотным системам.

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