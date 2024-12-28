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28 декабря, 16:15

Политика

Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву из-за инцидента с упавшим самолетом

Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву из-за инцидента с упавшим самолетом

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Владимир Путин принес свои извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инцидент, который произошел с самолетом Azerbaijan Airlines в воздушном пространстве России. Лайнер, следовавший из Баку в Грозный, не смог приземлиться в пункте назначения из-за атаки БПЛА на Россию и позднее потерпел крушение недалеко от аэропорта Актау.

В настоящее время сотрудники генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном и работают совместно с российскими коллегами. Следователи из РФ также взаимодействуют с Казахстаном, на чьей территории произошло ЧП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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